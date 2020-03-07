Правоохоронці Тернопільського відділу поліції документували два факти крадіжок з транспортних засобів.

Через свою безпечність один з потерпілих позбувся майже 100000 американських доларів, а інший 40000 гривень, повідомляють у поліції.

Із заявою до працівників поліції звернувся житель обласного центру. 41- річний тернополянин припаркував автомобіль поблизу торгового центру, а повернувшись виявив зникнення готівки. Зовнішніх пошкоджень потерпілий не виявив, адже зловмисники проникли в середину відсканувавши сигнал центрального замка. На все про все крадіям знадобилося менше 10 хвилин – саме стільки не було власника іномарки. Як наслідок краянин позбувся 2 470 080 гривень.

Ще один потерпілий втратив 40 000 гривень, які залишив в салоні транспортного засобу. Невідомі особи проникли в середину та привласнили чоловіку сумку й всі матеріальні цінності. Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України.