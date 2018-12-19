Свято вдалося: у Тернополі з автомобіля поцупили 36 банок ікри

19/12/2018 0
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Залишив машину на парковці поблизу торгового центру у Тернополі та потрапив у кримінальну історію мешканець Бережан. Допоки чоловік ходив по крамниці злодій викрав вже придбаний товар з його авто.

З заявою до поліцейських звернувся сам потерпілий. Він повідомив, що невідомі викрали з його авто ящик вафель, 36 банок ікри горбуші та 5 тисяч гривень. “МІТСУБІСІ АУТЛЕНДЕР” власник виявив непошкодженим, тож, найімовірніше транспорт відчинили професіонали.

Як повідомляють у поліції, за фактом крадіжки відкрите кримінальне провадження.

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