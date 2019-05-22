Спеціалісти Держпродспоживслужби, поліцейські та муніципальні інспектори відстежували факти незаконної реалізації сільськогосподарської продукції, а зокрема м’яса.

Рейд відбувся на вулиці Шептицького в обласному центрі. В результаті було виявлено ряд порушників, щодо деяких з них поліція склала адміністративні протоколи, а декого лише попередили.

«У ході спільних відпрацювань були виявлені факти реалізації продукції тваринного походження без супровідних документів, які б могли засвідчити якість, безпечність та походження даної продукції. Працівники Національної поліції за виявлені правопорушення склали 3 адміністративні протоколи, проведено близько 20 профілактичних бесід з продавцями щодо порушень правил торгівлі швидкопсувними продуктами харчування у невстановлених місцях, а також попередили контролерів ринку ТОВ «ВІП МАРКЕТ» щодо не надання торгових місць на прилеглій території продавцям, які не мають супровідних документів», – повідомляє Держпродспоживслужба області.

Додамо, від початку 2019 року муніципальні інспектори оформили 84 адміністративні протоколи щодо стихійної торгівлі. За це порушення передбачені такі штрафи: 340 грн. – 1360 грн. на посадових осіб; 850 – 1700 грн. на суб’єктів підприємницької діяльності.

Софія Романська