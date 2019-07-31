ІV турнір з волейболу зібрав на набережній Тернопільського ставу любителів пляжного спорту. Це відкриті змагання, у яких могли брати участь всі охочі.

Проведення пляжного волейболу вже стало у Тернополі традиційним. Перший турнір відбувся 16-го червня, – розповідає співорганізатор Андрій Куницький. Тоді змагалося сім команд.

«Пляжний волейбол – це самостійний вид спорту, різновид волейболу. Гра відбувається на спеціальному піщаному майданчику, який розділений сіткою. У кожній з команд – по два гравці. На пляжі «Циганка» змагання організовує Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення. Всі ігри проходять в запеклій боротьбі. Результати останнього турніру були такими: І місце – команда «Скальпель – Кума»; ІІ місце – команда «Тернопіль-1»; ІІІ місце – команда «Амігос». Переможці отримали ексклюзивні, виготовлені для змагань, кубки та медалі».

Як розповіли організатори: беруть участь у змаганнях і професійні спортсмени, і аматори. Вони змагаються за спеціальною пляжною системою – до двох поразок. На кожних змаганнях визначають переможця і призерів. У Тернополі такі змагання проводитимуть до кінця літа. Ініціативу планують переймати і в районних центрах області.

Софія Романська







