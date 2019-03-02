У Тернополі вже виготовляють великодні листівки

02/03/2019 Розмір тексту:

«Файних внуків» та «Єднання поколінь» зібрав майстер-клас у Тернопільській міській бібліотеці. Діти разом із тернополянами поважного віку виготовляли великодні листівки. Вироби відправлять військовим на Східну України.

Креативний майстер-клас з виготовлення великодніх листівок за участю дітей і літніх людей організовують у Тернополі вперше. Долучилося до благодійної справи чимало людей похилого віку, а також діти з малозабезпечених і багатодітних родин.

«За ініціативи проектів «Єднання поколінь» та “Файні внуки” на платформі центральної міської бібліотеки пройшов креативний майстер-клас зі створення великодніх листівок. Разом із поважними тернополянами, дітками з малозабезпечених і багатодітних сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, виготовляли листівки, які пізніше будуть відправлені нашим захисникам на Східну Україну», – зазначила директор Тернопільської централізованої бібліотечної системи Світлана Козелко.

Ініціаторами проведення цього заходу у Тернополі стали представники проекту «Єднання поколінь» і центральної міської бібліотеки.

Софія Романська