Традиційно, напередодні Великодніх свят у Тернополі проводяться щорічні благодійні акції, метою яких є допомога одиноким та потребуючим жителям.

У цьому році в рамках благодійного проєкту «Місто турботи» тернопільські суб’єкти господарювання та небайдужі мешканці громади активно долучилися до збору коштів і продуктів харчування для нужденних, завдяки чому 300 малозабезпечених сімей отримають святкові продуктові набори напередодні Воскресіння Хрестового.

Освячення пасок та інших продуктів харчування для формування великодніх кошиків нужденним відбулося сьогодні, 27 квітня, у приміщенні Благодійної їдальні, що діє при управлінні соціальної політики.

«Незважаючи на ті складні умови, в яких ми живемо уже більше року, завдяки роботі працівників Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення, небайдужим підприємцям та тернополянам, нам вдалося сформувати святкові продуктові набори для малозабезпечених сімей, – повідомляє міський голова Сергій Надал. – Впродовж декількох днів працівники Терцентру доставлять освячені Великодні кошики у домівки літніх людей, одиноких, соціально незахищених громадян та всіх тих, хто перебуває у важких життєвих обставинах».

Міський голова висловив вдячність підприємцям, меценатам, організаціям та небайдужим громадянам, хто допоміг фінансово та продуктами харчування для формування Великодніх кошиків. Серед них:

ТОВ «Добробут»;

ТЗоВ «ОСП Корпорація Ватра»;

Віцентний Тарас петрович;

Юзвін Зоряна Ігорівна;

ТДВ «Тернопільський завод ЗБК»;

ТОВ «Тернопільбуд»;

ППО «Сумітомо Електрик Борднетце-Україна;

Профорганізація КП «Тернопільводоканал»;

ТОВ Тернопільхлібпром, молокозавод «Молокія»;

ПАТ «Птахофабрика Тернопільська»