У Тернопільській міській раді вже готуються до відзначення Дня міста. На черговому засіданні виконавчого комітету виділи кошти для цих потреб.

– Кошти передбачаємо для належного відзначення святкових подій, в тому числі Дня міста, а також для забезпечення належного перебування в місті українських делегацій, – доповів Іван Хімейчук, заступник міського голови-керуючий справами. – Сума на рівні попереднього року. Цей проект рішення підготовлений відповідно до рішення, яке було прийнято на сесії.

Відповідно до прийнятого на виконкомі рішення на святкування Дня міста виділять понад 360 тисяч гривень. На прийняття делегацій передбачено 85 тисяч гривень: сорок тисяч гривень для оплати послуг щодо проживання делегацій і сорок п’ять тисяч гривень для оплати послуг з харчування делегацій. Безпосередньо на святкові заходи до Дня міста виділять двісті тисяч гривень. А ще сімдесят шість тисяч гривень витратять на придбання подарункової продукції.