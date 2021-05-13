Київське Динамо і луганська Зоря зустрічалися у фіналі Кубка України з футболу сезону-2020/21.

Матч відбувся у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича і завершився перемогою підопічних Мірчи Луческу Динамо Київ рахунком 1:0. Про це повідомляють Факти.

На початку зустрічі киянам довелося робити вимушену заміну. Віталій Міколенко зазнав ушкодження і не зміг продовжити гру, ймовірно, у гравця сильний забій або перелом.

Рахунок у матчі у овертаймі відкрив футболіст Динамо Віктор Циганков.

Для київського клубу це буде вже 18-й за ліком фінал Кубка України, тоді як для луганчан лише другий. Вперше Зоря була учасницею фінального матчу за цей трофей у 2016 році.

У півфіналі Кубка України Динамо розгромило Агробізнес із Першої ліги з рахунком 3:0, а Зоря у серії пенальті подужала Олександрію – 1:1 (після пен. 4:3).