Після завершення карантину громадський транспорт у Тернополі працюватиме відповідно до нової транспортної мережі.

Автобусні маршрути обслуговуватимуть переможці конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Тернопільської міської територіальної громади, який відбувся третього квітня. Результати цього конкурсу затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету 15 квітня.

– Від попереднього проведеного конкурсу вже минуло п’ять років, тобто термін дії договорів з перевізниками закінчився, тому було оголошено новий конкурс, – розповів Володимир Дідич, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. – Претенденти, які бажали надавати такі послуги подали свої заявки на конкурс. Зараз визначено підприємців, які надаватимуть такі послуги наступні 5 років. На відміну від попереднього конкурсу з організації пасажирських перевезень було включено ряд доповнень. Підприємці взяли на себе додаткові зобов’язання: до трьох років закупити нові транспортні засоби, встановити в автобусах відеоспостереження, автобуси мають бути низькопідлогові, ті які не мають низької підлоги, мають бути обладнані спеціальною платформою для перевезень маломобільних груп населення тощо. Переможці цьогорічного конкурсу будуть працювати на основі нової транспортної мережі після завершення карантинних заходів. Мінімальний термін по законодавству, на який може бути укладений договір з перевізником – п’ять років. Але ми можемо розірвати договір достроково, якщо підприємець не виконує взяті на себе зобов’язання.

Всього на конкурс було виставлено одинадцять об’єктів. Участь у ньому взяло десять претендентів, в тому числі два комунальні підприємства. Усі вони набрали необхідну кількість балів для участі у конкурсі і визнані переможцями. Відповідно до протоколу засідання конкурсного комітету результати конкурсу наступні:

Перевізник ПАТ “Тернопільське АТП-16127” обслуговуватиме маршрути № 22 “ТРЦ “Подоляни” – автовокзал” та № 22А “ТРЦ “Подоляни” – новий ринок – автовокзал”; ТОВ “Терн Транс Сервіс” – маршрути № 2 “вул. Миру – вул. Бродівська” та № 8 “с. Біла – містечко шляховиків”; ТОВ “Назар-Транс” – маршрути № 27 “Обласна психоневрологічна лікарня – вул. Симоненка” та № 33 “Видавництво “Збруч” – обласний геріатричний будинок інтернат”; ПП “Тернвояж” – маршрут № 14 “Автовокзал – вул. Симоненка – вул. Л.Українки”; Перевізник Іван Задорожний – маршрути № 20 “вул. Київська – автовокзал” та № 20А “вул. Київська – новий ринок – автовокзал”; ТОВ “Менс-Авто” – маршрути № 3 «вул. Миру – міська лікарня №2″ та № 19 “ТРЦ “Подоляни” – вул. Карпенка”; ТОВ “Мега-Сервіс” – маршрути № 13 “вул. Симоненка – автовокзал – пр. С.Бандери” та № 17 “р-н Кутківці – автовокзал”; ТОВ “АТК “Еталон” – маршрути № 12 “Обласна дитяча лікарня – вул. Карпенка” та № 16 “вул. Винниченка – вул. Київська”; КП “Міськавтотранс” – маршрути № 5 “вул. Лучаківського – смт. В.Березовиця – с. Острів”, № 5А “вул. Лучаківського – с. Острів”, № 11 “вул. Довженка – обласна психоневрологічна лікарня”, № 15 “вул. Золотогірська – пр. Злуки – пр. С.Бандери”, № 18 “ТРЦ “Подоляни” – містечко шляховиків”, № 36 “міська лікарня № 2 – автовокзал”; КП “Тернопільелектротранс” – маршрути № 1А “вул. Винниченка – вул. Слівенська”, № 23 “мікрорайон Пронятин – автовокзал”, № 29 “вул. Вербицького – ринок – вул. Ст.Будного”, № 31 “Містечко Шляховиків – вул. Карпенка – міська лікарня №3”, № 4 “вул. Новий Світ – вул. Л.Українки”, № 6 “вул. Новий Світ – автовокзал”, № 6А “вул. Новий Світ – новий ринок –автовокзал”, №9 “вул. Новий Світ – Замкова – автовокзал”, № 21 “ТРЦ “Подоляни” – автовокзал”, № 32 “вул. Гетьмана Мазепи – міське кладовище”, № 35 “вул. Винниченка – ТРЦ “Подоляни”.

На засіданні виконкому також затвердили примірні форми договорів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в Тернопільській міській територіальній громаді.

Це рішення похідне від попереднього, – сказав Володимир Дідич. – Ми затверджуємо три примірних договори на організацію перевезень у Тернополі: в режимі маршрутного таксі, у звичайному режимі руху та на перевезення пасажирів комунальним громадським пасажирським транспортом в Тернопільській міській територіальній громаді в звичайному режимі руху. Різниця двох перших з останнім в тому, що ми взяли на себе зобов’язання безоплатного перевезення учнів та студентів.

До 15 травня управління транспортних мереж та зв’язку має укласти із переможцями конкурсу договори на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусному маршруті загального користування терміном на 5 років. Договори вступають в дію з моменту підписання, але не раніше закінчення періоду дії установленого на території Тернопільської міської територіальної громади карантину.

Ольга Трач