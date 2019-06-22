У Тернополі визначили місця, у яких кандидати в народні депутати можуть розміщувати свою політичну рекламу. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міської ради 14 червня.

У прийнятому документі вказано, що друковані та інші агітаційні матеріали передвиборної агітації можна розміщувати на спеціальних банерах – чотирьохсторонніх металевих конструкціях округлої форми, які встановлені на існуючих електроопорах. Усього виділено 20 таких банерів у різних районах міста. Позачергові вибори до Верховної ради України відбудуться 21 липня. Відповідно до статті 70 закону «Про вибори народних депутатів України», передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування. Передвиборна агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється. Тому, з 24 години 19 липня 2019 року, виконавчий комітет рекомендує суб’єктам виборчого процесу зняти друковані агітаційні матеріали з носіїв зовнішньої реклами. Очистити вказані у рішенні рекламні банери від політичної реклами мають також працівники комунального підприємства «Парк Загребелля».

Законом визначено, що політична реклама – це розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації за допомогою рекламних засобів. До політичної реклами належить також використання символіки або логотипів партій – суб’єктів виборчого процесу, а так само повідомлення про підтримку партією – суб’єктом виборчого процесу або кандидатом у депутати видовищних чи інших публічних заходів або привернення уваги до участі у таких заходах партії – суб’єкта виборчого процесу чи певного кандидата у депутати. Реклама друкованих видань (газет, журналів, книг), інших товарів та послуг з використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів, назв чи символіки партій – суб’єктів виборчого процесу також є політичною рекламою.

Ольга Трач