Чемпіонат області з легкої атлетики зібрав спортсменів різного віку. Змагалися дорослі легкоатлети та команди ДЮСШ. Загалом змаганнях взяло участь понад 350 спортсменів.

За нагороди у чемпіонаті змагалися легкоатлети 2002, 2003, 2004 років народження, а також сім команд дорослих спортсменів з різних районів області, – повідомляє федерація легкої атлетики Тернопільщини.

«У віковій категорії 2002-2003 р.н. відзначилася вихованка Бучацької ДЮСШ Павлів Валентина, яка здобула перемоги і в штовханні ядра з результатом 13.45 м, що вище першого дорослого розряду, та в метанні диску. Високі результати показали і інші учасники: тернополяни Клименко Максим в бігу на 100 та 200м, Танасійчук Ігор в бігу 100 м. на стрибках в довжину; Мостова Дарина в метанні спису; Жук Андрій в штовханні ядра; Гнатів Віктор та Сулило Дмитро в в бігу на 800м; Драгунцова Вікторія в бігу на 400 та 800м, також ще метальники з Бучацької ДЮСШ – Висоцький Ігор в штовханні ядра та метанні диску та Труш Михайло в штовханні ядра».

Було відзначено й ряд інших переможців, які показали гарні результати на чемпіонаті. Додамо, такі змагання на Тернопільщині традиційні, переможці стають учасниками Всеукраїнських змагань.

Софія Романська