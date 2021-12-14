Фестиваль сучасної імпровізаційної музики «Jazz Bez» у Тернополі завершували італійці. Це був «Квартет Антоніо Флінти». Ці музиканти вже не вперше на тернопільській сцені. Цьогорічний їхній виступ, як і попередній, три роки тому, сподобався публіці.

«Квартет Антоніо Флінти» – особлива команда. Джазові музиканти часто об’єднуються для того чи іншого проекту на певний період. Звичайно є й виключення. І одним із них є цей квартет, якому вже 28 років. Щоправда спочатку це було тріо. У 1993 році, після гри у різних групах, Антоніо Флінта вирішує створити власне тріо. До нього запросив контрабасиста Робетро Бучі та барабанщика Клаудіо Джоаніні. Це стало початком їхньої творчості і дружби, яка триває вже майже тридцять років.

– Ми всі є друзями і це допомагає нам, адже коли кожен з учасників є твоїм другом, то на нього можна розраховувати, – каже Антоніо Флінта. – Довший час ми були тріо: я – піаніст, барабанщик Клаудіо Джоаніні та контрабасист Роберто Бучі. Пізніше до нас приєднався саксофоніст Лучано Оролоджі. Раніше ми троє спілкувалися, обмінювалися думками і творили музику, а потім нас стало четверо і думок та ідей з’явилося ще більше, від чого наша музика стала тільки кращою. Дуже важливо, що ми четверо граємо і взаємодіємо. Незважаючи на те, що група названа моїм іменем, кожен з нас має рівні права у команді.

Те, що творчість кожного учасника команди є рівноцінною відображається і у самих композиціях. Однією із особливостей джазу є сольні партії музикантів. Та для квартету Антоніо Флінти це не характерно. Під час гри кожен інструмент звучить самодостатньо, гармонійно поєднуючись з іншими. Загалом їхня музика багатогранна, емоційна, мінлива, різнонастроєва, як і наше життя.

– Музика оточувала мене з дитинства і я подумав, що це найкраще, що можу робити – творити музику для того, щоб виразити самого себе, – розповів Антоніо Флінта. – Джаз – це імпровізація. Це не коли ти дивишся на картину художника, а коли спостерігаєш за процесом її створення. На створення музики нас надихає саме життя, усе, що відбувається з нами чи у навколишньому світі: прочитаний роман чи поезія, цікаві життєві історії та інше.

Під час концерту квартет виконав для тернополян шість композицій. А після овацій зіграв ще одну.

Фото Alexander Popov