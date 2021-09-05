Вісімдесят третій концертний сезон відкриває шостого вересня Тернопільська обласна філармонія. Розпочнеться він із концерту Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України. В рамках Всеукраїнського гастрольного туру з нагоди 30-річчя Незалежності України цей колектив завітає і до Тернополя.

– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України — один із найвідоміших у Східній Європі симфонічних колективів! – розповіли у філармонії. – Він завжди був і залишається творчою лабораторією українських композиторів, диригентів і солістів. З оркестром виступали всесвітньо відомі солісти: Артур Рубінштейн, Ісаак Стерн, Ієгуді Менухін, Давид Ойстрах, Святослав Ріхтер, Еміль Гілельс, Мстислав Ростропович, Леонід Коган, Монсеррат Кабальє, Хосе Каррерас, Гідон Кремер, Олег Криса, відомі диригенти – Євген Мравінський, Євген Свєтланов, Костянтин Сімеонов, Геннадій Рождественський, Курт Зандерлінг, Леопольд Стоковський, Ігор Маркевич, Кирило Кондрашин та багато інших музикантів. Репертуар оркестру складають усі симфонії Бетховена, Брамса, Шуберта, Брукнера, Малера, Чайковського, Рахманінова, Скрябіна, Прокоф’єва, Шостаковича, Лятошинського, Мартіну, симфонічні твори від епохи бароко до сучасного авангарду, акомпанементи інструментальних і вокальних творів. Артистів оркестру приймали з відкритими обіймами та шквальними аплодисментами на сценах Австрії, Великобританії, США, Франції, Данії, Іспанії, Італії, Канаді, Китаї, Японії, Нідерландах, Німеччині, Швейцарії, Австралії та багатьох країнах світу.

Концертна програма оркестру у Тернополі складатиметься із двох частин. У першому відділі звучатиме «Симфонія До мажор» Максима Березовського та концерт-сюїта в стилі ретро для скрипки з оркестром Євгена Станковича. У другому відділі для публіки заграють «Симфонію № 9 «З Нового Світу» Антоніна Дворжака. Художній керівник і головний диригент – народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Володимир Сіренко. Соліст – заслужений артист України, скрипаль Олександр Семчук. Початок концерту о 18.30. Квитки можна придбати у касі філармонії.