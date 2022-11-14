Зараз нам всім не завадить підтримка, мета ворога – зламати, налякати нас, але в нього нічого не вийде! Ми не зупинимось в бажані допомагати країні!

15 листопада у рамках благодійного туру Універами України в Тернопільскому Педагогічному Університеті відбудеться концерт гурту “PROBASS ∆ HARDI” – авторів треків “Доброго Вечора Ми з України”, “Козаки Йдуть”, “До Бою”, що зібрали десятки мільйонів переглядів та надихнули сотні тисяч людей на створення тік-токів.

“Перший такий виступ відбувся нещодавно у спортзалі полтавської політехніки, разом нам вдалось зібрати 50.000 гривень! Цей виступ викликав резонанс у студентській спільноті, інші вузи почали нас запрошувати виступити до себе. Роботи дуже багато, допомога потрібна зараз!”, – зазначають митці.

PROBASS ∆ HARDI – привезуть з собою яскраве візуальне шоу з живою програмою з кращих та нових треків. Вхід на подію – вільний донат при вході у скриньку чи на банку.

Зустрічаємось о 15:00 в актовій залі педагогічного університету

Вхід – вільний донат, 80% на допомогу ЗСУ.