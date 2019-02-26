У Тернополі виставили для огляду врятовані скарби

26/02/2019 Розмір тексту:

Врятовані мистецькі твори, які колись були окрасою графських маєтків і храмів Тернопілля, представили на виставці у Тернопільському обласному художньому музеї. Врятовані тому, що картини і скульптури, які у різний час потрапили на зберігання до музею потребували реставрації. Цією справою у закладі в різні роки займалися сім художників-реставраторів, які повернули до життя 89 предметів станкового живопису та іконопису.

Двадцять живописних полотен і три скульптури з фондів музею можна оглянути в експозиції «Врятовані скарби».

– Музейна реставрація – складний і кропіткий процес збереження артефактів, які через неналежні умови зберігання зазнали забруднення або пошкодження, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора Тернопільського обласного художнього музею. – Реставрація передбачає всебічне наукове дослідження експонату, детальне вивчення технологій і засобів його створення. Лише обережне втручання в авторський матеріал і використання всіх можливих засобів консервації та збереження оригіналу дає можливість повернути експозиційний вигляд навіть дуже пошкодженим творам. До кожного експонату на виставці додані інформаційні банери, які розповідають про хід і послідовність реставраційних робіт, а також містять фото картини до початку і в процесі реставрації. Такий наочний матеріал дає можливість глядачу поринути в таємничий світ відновлення живопису. Адже часто відвідувачі музею не мають уявлення, який шлях пройшла картина, перш ніж з’явилася в експозиції музею.

Реставраційну справу у нашому музеї започаткував художник Діонізій Шолдра, який на початку 1990-х повернувся до рідного міста з Нью-Йорку. Він був завідувачем реставраційної майстерні у 1993-95 роках. За той період відновив п’ять картин, одна з яких – В. Маковскій «Портрет старої» (1875) представлена для огляду. У різні роки реставрацією мистецьких творів у музеї займалися сім художників.

– Найбільше реставрованих творів – 48,на рахунку Вікторії Демків, яка працює в музеї з 2003 року, – каже Ольга Ваврик. – В експозиції виставки є дві відреставровані нею великоформатні картини невідомих авторів: «Свята родина в Єрусалимському храмі» (XVIII ст.) та «Батьколюбива римлянка» (XIX ст.). Вони колись були окрасою галерей графських маєтків, а сьогодні є надбаннями тернополян і широкого загалу. Реставратори Юлія Демкович-Скаковська і Тарас Заяць – випускники Львівської Національної академії мистецтв. Їх творчий здобуток – 26 реставрованих творів. Це ікони з храмів Тернопільщини, картини, які надійшли з Коропецького палацу графа Бадені. Художники-реставратори Іван Кузик та Олена Карцева відновили вісім картин: п’ять – із фондів музею, три – зі збірки Почаївського історико – художнього музею. Євгенія Рудюк відреставрувала дві картини: невідомого художника «Портрет молодого чоловіка з пірначем» (ХVІІІ ст.) і Каміли Буковскої «Портрет жінки» (1920-і рр.), які представлені в експозиції виставки.

Перлиною музейної колекції є дерев’яна скульптура невідомого автора кінця сімнадцятого століття «Розп’яття». Ольга Ваврик розповіла, що у 2007 році музею її передав Митрополито УАПЦ Мефодій. Від дії шкідливих факторів: вологи, грибків та шкідників, фігура була суттєво пошкоджена. А відреставрували її у Львівській філії Національного науково-дослідного реставраційного центру, з якою в останні роки тернопільський музей налагодив співпрацю. Після виставки ця законсервована реставраторами скульптура займе гідне місце у постійній експозиції музею.

Оглянути виставку «Врятовані скарби» у Тернопільському обласному художньому музеї можна до 12 березня.

Ольга Трач

Фото із сайту художнього музею