У Тернополі вишикувалися черги до центрів комплектування ЗСУ. ФОТО

Росія вночі 24 лютого напала на Україну. Вже зранку у Тернополі люди встали у чергу, аби записатися територіальних центрів комплектування Збройних сил.

Українці вкотре продемонстрували свою єдність та готовність програти ворога геть. У центри комплектування прийшли чоловіки різного віку, повідомляє 24 Канал.

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На фото з місця події видно молодих хлопців, чоловіків середнього віку та навіть літнього.

“У місті сьогодні єдина черга – черга у територіальні центри комплектування! Дякуємо, хлопці! Разом переможемо”, – наголосили в ОТУ “Захід”.