Клени та верби висадили у скверику біля пам’ятника Данилу Галицькому дев’ятого жовтня.

Нещодавно там зрубали аварійні та сухі дерева та старі верби із стовбурною гниллю, щоб попередити аварійні ситуації. Натомість зелену зону поповнили молодими декоративними деревами.

– Цією висадкою ми завершуємо «червону» туристичну лінію Тернополя, – зазначив Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. – Маю на увазі червонолисті клени, які прикрашають центр міста. Їх можна побачити, вийшовши із залізничного вокзалу, на вулиці Чорновола, на бульварі Шевченка, вулиці Сагайдачного, у парку імені Тараса Шевченка. А тепер вони прикрашатимуть і майдан Волі. Загалом, на цій території висаджено 111 червонолистих кленів. 9 жовтня біля пам’ятника Данилу Галицькому посадили 15 червонолистих кленів і три верби”Матсудана”.

Японська верба “Матсудана” відрізняється від звичної нам верби спіралеподібними гілками і таким же листям. Молоді деревця швидко ростуть. Дорослі рослини можуть сягати до 8-13 метрів заввишки. Вони також мають ажурну широку крону.

Ольга Трач

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