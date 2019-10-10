На майдані Волі вчора висадили нову алею дерев. Червонолисті клени доповнять так звану туристичну лінію міста. Вона йтиме від залізничного вокзалу і аж до парку Шевченка.

П’ятнадцять червонолистих кленів та три верби матсудана висадили на майдані Волі у Тернополі, повідомляють Т1 Новини. Саджанці сюди привезли із Закарпаття. Вартість одного семирічного дерева – 4 тисячі гривень. Вони чудово доповнять ландшафтний дизайн нашого міста, переконані комунальники.

– Червонолисті клени вони характеризуються, тим що вони є досить декоративними, красивими. Вони мають красиве листя, яке також різне забарвлення в різні пори року і гарно себе почувають у наших умовах, – каже головний спеціаліст-ландшафтник відділу благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Світлана Молодецька.

Червонолисті клени та верби матсудана, які чудово доповнять ландшафтний дизайн, висадили в Тернополі

Червонолисті клени та верби матсудана, які чудово доповнять ландшафтний дизайн, висадили в ТернополіТернопіль стане ще зеленішим. На майдані Волі сьогодні висадили нову алею дерев. Червонолисті клени доповнять так звану туристичну лінію міста. Вона йтиме від залізничного вокзалу і аж до парку Шевченка. Скільки дерев висадили і скільки на це витратили грошей розкаже Оля Боднар. П'ятнадцять червонолистих кленів та три верби матсудана висадили на майдані Волі у Тернополі. Саджанці сюди привезли із Закарпаття. Вартість одного семирічного дерева – 4 тисячі гривень. Вони чудово доповнять ландшафтний дизайн нашого міста, переконані комунальники. – Червонолисті клени вони характеризуються, тим що вони є досить декоративними красивими. Вони мають красиве листя, яке також різне забарвлення в різні пори року і гарно себе почувають у наших умовах, – каже головний спеціаліст-ландшафтник відділу благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Світлана Молодецька.❗️ Хочете повідомити нам свою новину або розповісти про цікаву подію? Телефонуйте в редакцію Т1 Новини! ☎️ 098-362-57-36 або 40-00-50

Опубліковано Т1 Новини Середа, 9 жовтня 2019 р.