На майдані Волі вчора висадили нову алею дерев. Червонолисті клени доповнять так звану туристичну лінію міста. Вона йтиме від залізничного вокзалу і аж до парку Шевченка.

П’ятнадцять червонолистих кленів та три верби матсудана висадили на майдані Волі у Тернополі, повідомляють Т1 Новини. Саджанці сюди привезли із Закарпаття. Вартість одного семирічного дерева – 4 тисячі гривень. Вони чудово доповнять ландшафтний дизайн нашого міста, переконані комунальники.

– Червонолисті клени вони характеризуються, тим що вони є досить декоративними, красивими. Вони мають красиве листя, яке також різне забарвлення в різні пори року і гарно себе почувають у наших умовах, – каже головний спеціаліст-ландшафтник відділу благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Світлана Молодецька.