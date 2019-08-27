У Тернополі поліцейський вибив з рук телефон і обізвав заявника “накуреним”.

За попередньою інформацією, мешканець багатоповерхівки, що на Довженка, викликав патрульних через те, що їх вулицею “під знак” їздять вантажні автомобілі. Проте, приїзд інспекторів завершився для заявника конфліктом, пише МедіаТОР.

Відео, яке розмістив у мережі Фейсбук Олег Драбовський, люди активно переглядають та поширюють. Аби з’ясувати, чи були у діях поліціанта чи заявника порушення, та за роз’ясненням цієї ситуації загалом журналісти Першого інтернет-телебачення Тернопільщини “МедіаТОР” звернуться у поліцію. Коментар представника правоохоронних органів – згодом.

“Звичайне спілкування працівника поліції Файного міста з громадянами України. Щоденно ванажівки рухаються по вул.Довженка під знаки які забороняють такий рух і це на думку працівника правоохоронного органу цілком нормально, а громадяни 4-ох будинків які межують з даною дорогою – просто всі якісь “накурені”..”, – пише у коментарях під постом Олега Драбовського Vitaliy Gagua.