Сьогодні на Театральному майдані Тернополя зібралися ветерани російсько-української війни, волонтери, представники громадських організацій і бізнесу, лідери проукраїнських партій.

На думку учасників акції, закон про особливий статус Донецької та Луганської областей та проведення переговорів у нормандському форматі фактично означає капітуляцію перед Росією. Відтак, люди вимагали відмовитися від таких дій.

Україна має здобути мир перемогою, а не поступками Російській Федерації, – стверджували учасники народного віче у Тернополі. Оскільки наші ветерани віддали надто багато, щоб погоджуватися на такий формат вирішення військового конфлікту. «Ми йшли на війну, коли не було ні армії, ні зброї, проте могли дати абсолютну відсіч ворогу. Ми готові до абсолютної боротьби і зараз, і впевнені, що зможемо перемогти ворога. Який зміст проводити зараз якісь переговори, наразі ми намагаємося мирно достукатися до діючої влади, сподіваємося, що вона нас почує», – зазначив ветеран російсько-української війни, керівник тернопільського «Автомайдану» Дмитро Гайдуцький.

Голова «Об’єднання учасників АТО Галичини» Ружена Волянська наголосила на важливості збереження усіх пільг для ветеранів російсько-української війни. «Це повага до тих, хто загинув, хто зазнав поранень. Тому ми категорично проти обмеження в правах учасників бойових дій».

Нагадаємо, народні віче пройшли сьогодні в усіх містах. України. Найбільш масовим було зібрання на майдані Незалежності у столиці.

Софія Романська