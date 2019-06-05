«Безкарність вбиває», – акцію під такою назвою організували біля головного управління Нацполіції в області.

Люди вимагали справедливого покарання вбивцям п’ятирічного Кирила, а також відставки міністра внутрішніх справ Авакова.

Такі акції відбулися в усіх регіонах України, – повідомив керівник обласного об’єднання «Автомайдан» Ігор Василів. Люди обурені жахливим вбивством дитини, а також проваленою реформою поліції.

«Винуватці мають понести справедливе покарання. Це колишній беркутівець і колишній даішник. Робота таких людей у правоохоронних органах – це і є результат проваленої реформи поліції. Тому ми вважаємо, що після такого випадку її керівник Аваков має піти у відставку. І щоб справу не зам’яли, ми прийшли з вимогами поліції».

Нагадаємо, у Переяслав-Хмельницькому двоє поліцейських у нетверезому стані розважалися зі зброєю. Один із них влучив у хлопчика, що грався у дворі. Дитину з черепно-мозковою травмою привезли до місцевого медичного закладу, а потім госпіталізували до столиці. Однак врятувати життя дитині лікарям не вдалося.

По всій Україні люди вимагають справедливого розслідування вбивства. До місцевих відділів поліції несуть квіти, іграшки, лампадки.

Софія Романська