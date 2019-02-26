У Тернополі вимагали 300 доларів хабара за оформлення “євробляхи”

26/02/2019 Розмір тексту:

300 доларів за сприяння в оформленні «євробляхи» вимагав митний агент на Тернопільщині. На хабарі його затримали правоохоронці. Наразі триває досудове розслідування.

В офісі митного агента було виявлено інші кошти та засоби, які вказували на те, що це порушення не перше. Гроші були вилучені правоохоронцями.

«Задокументовано факт одержання неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів США агентом митного оформлення. Встановлено, що підприємець, агент з митного оформлення вимагав і отримав від жителя області 300 доларів США за вплив на посадових осіб Тернопільської митниці ДФС щодо сприяння у затвердженні ними документів без огляду автомобіля. Особі повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 ККУ – це отримання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою. У процесі обшуку було вилучені інші кошти в офісі цього митного агента. Наразі триває досудове розслідування», – повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька.

Нагадаємо, 22-го лютого в Україні завершився пільговий період оформлення автівок на європейській реєстрації. Загалом в області оформлено близько чотирьох тисяч «євроблях». Тернопільська область належала до регіонів, де було найбільше автівок на європейській реєстрації.

Софія Романська