У Тернополі викрили підпільне казино, в якому люди програвали останні гроші. ВІДЕО

16 комп’ютерів, а саме системні блоки, монітори та супутнє обладнання виявили та вилучили працівники управління стратегічних розслідувань спільно з оперативниками Нацполіції Тернопільщини. В області тривають заходи щодо виявлення та припинення діяльності гральних закладів.

Один з таких залів, розповідає начальник управління стратегічних розслідувань Василь Джиджора, працював у Тернополі в підвальному приміщенні на вулиці Київській.

У ході слідства стало відомо, що функціонував заборонений заклад конспіративно і, як правило, у вечірній та нічний час. Відвідувачі могли робити ставки, сплачувати кошти та отримувати доступ до гри.

Тернополяни, залежні від азарту, таким чином програвали останні гроші, залишаючи сім’ї без засобів на існування. Декого гральна залежність штовхала на злочини, аби роздобути чергову суму на ставку.

Другого квітня під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури оперативники спільно з працівниками УСР оглянули та припинили діяльність незаконної установи.

Даний факт слідчі зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань згідно статті 203-2 ККУ – зайняття гральним бізнесом. Покарання за це – штраф від десяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

Встановлюють правоохоронці осіб, причетних до організації закладу.