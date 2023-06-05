У Тернополі СБУ викрито чергового інтернет-агітатора, який публічно виправдовував збройну агресію рф та поширював наративи кремлівської пропаганди.

Зловмисником виявився 46-річний тернополянин, який був учасником низки громадських об’єднань та ініціатив, пов’язаних із колаборантом Стремоусовим та лідером фейкового «народовладдя» Балахніним. Він використовував популярні соціальні мережі для дискредитації українських захисників.

У ході досудового розслідування встановлено, що після повномасштабного вторгнення військ рф тернополянин публічно проводив агітаційну діяльність, якою намагався виправдати дії російської влади та заперечити факт збройної агресії.

Агітатор поширював у соціальних мережах зрежисоване російськими пропагандистами відео, на якому нібито евакуйовані росіянами жителі Маріуполя звинувачують українських захисників у обстрілах мирного населення та дякують окупантам за їхнє «звільнення» з охопленого вуличними боями міста.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. За проведення антиукраїнської агітаційної діяльності йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Тривають слідчо-оперативні заходи, спрямовані на встановлення усіх обставин протиправних дій підозрюваного, в тому числі й факту його можливої співпраці зі спецслужбами країни-агресора.

Заходи із викриття та документування протиправної діяльності здійснювали оперативники УСБУ та слідчі Тернопільського РУ поліції ГУ НП України в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області