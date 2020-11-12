Сутенершу та її чотирьох “підопічних” викрили у Тернополі працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми. Ще на початку лютого оперативники отримали інформацію про роботу борделю.

У ході перевірки з’ясувалося, що бізнес з надання сексуальних послуг в обласному центрі організувала сорокарічна жителька Дніпра. За словами начальника відділу БЗПТЛ Олександра Буняка, жінку уже притягували до кримінальної відповідальності в Запоріжжі за аналогічні злочини. Проте тоді вона отримала лише умовний термін покарання.

У Тернополі підозрювана влаштувала бордель, у якому працювало позмінно четверо молодих дівчат з Запорізької та Житомирської областей. Обслуговували клієнтів лише за місцем проживання – на орендованих квартирах.

Аби не потрапити на гачок правоохоронців, сутенерша кожен місяць змінювала адресу, винаймаючи нове житло. Правоохоронцям наразі відомо про сім таких квартир.

Пошуком клієнтів займалася сама організаторша, розмістивши в інтернет-мережі оголошення про надання сексуальних послуг. Клієнтів, кажуть дівчата, їм вистачало. За добу вони могли обслужити близько десяти чоловіків.

Година послуг вартувала 1200 гривень, з яких 50 відсотків вони віддавали сутенерші, а решту витрачали на оплату за житло та власні потреби.

12 листопада працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, разом з слідчим управлінням та під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури провели обшуки у двох помешканнях. Оперативники виявили та вилучили сім-картки, мобільні телефони, гроші та записники.

Сутенерші уже оголосили підозру згідно частини 2 статті 303 ККУ. Вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу.

Дівчата-повії відповідатимуть у суді згідно адміністративного кодексу України. Триває слідство та встановлюються й інші учасники даного правопорушення.