Упродовж минулої доби надзвичайники Тернопільщини 6 разів залучались до ліквідації наслідків надзвичайних подій, пожеж, надання допомоги та проведення інших невідкладних робіт.

]Зокрема, ліквідували 3 пожежі, які виникли в м. Тернопіль та на території Чортківського району: горіли електрощит в багатоквартирному житловому будинку, пластиковий сміттєвий контейнер та сміття на присадибній ділянці. Причини загорянь встановлюються.

Крім того, протягом доби здійснено залучення піротехнічного розрахунку, за результатами якого сапери ДСНС виявили, вилучили та знешкодили 2 вибухонебезпечні предмети.

Також підрозділи оперативно-рятувальної служби Тернопільщини залучались для надання допомоги іншим службам. Зокрема, допомогли медичним працівникам транспортувати з квартири на 8-му поверсі до автомобіля екстреної медичної допомоги чоловіка з надмірною вагою, який потребував госпіталізації та на прохання працівників поліції здійснили відкривання вхідних дверей приватного житлового будинку, де перебував 79-річний чоловік, який впродовж двох днів не виходив на зв’язок. Врятованого, з підозрою на інсульт, передано працівникам екстреної медичної допомоги.