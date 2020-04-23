У Тернополі підтвердили ще один випадок захворювання на коронавірус.
Таким чином, станом на 10 ранку 23 квітня у місті було зафіксовано 35 випадків COVID-19.
Про це повідомляють у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом.
COVID-19 у тернополянина виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем. Чоловікові 40 років. Хворий почуває себе добре і перебуває на амбулаторному лікуванні вдома.
Загалом від початку епідемії коронавірусу підтвердили 35 випадків COVID-19 серед тернополян. Один хворий – одужав.
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