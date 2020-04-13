У Тернополі підтвердили черговий випадок захворювання на коронавірус.

Як повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом, інфекцію виявили у 25-річного тату-майстра.

Пацієнта госпіталізували у Тернопільську міську лікарню швидкої медичної допомоги.

Загалом у Тернополі 13 хворих на COVID-19, 9 з них – на амбулаторному лікуванні. Двоє пацієнтів перебувають у Тернопільській лікарні швидкої допомоги, ще двоє (мама і тримісячна дитина) – в Тернопільській міській дитячій лікарні.

Читайте на цю тему:

Із священником Московського патріархату, у якого виявили коронавірус, контактувало багато людей

На Тернопільщині вже понад 240 хворих на COVID-19

У Тернополі коронавірусом заразилася жінка-медик. ВІДЕО