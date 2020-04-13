У Тернополі підтвердили черговий випадок захворювання на коронавірус.
Як повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом, інфекцію виявили у 25-річного тату-майстра.
Пацієнта госпіталізували у Тернопільську міську лікарню швидкої медичної допомоги.
Загалом у Тернополі 13 хворих на COVID-19, 9 з них – на амбулаторному лікуванні. Двоє пацієнтів перебувають у Тернопільській лікарні швидкої допомоги, ще двоє (мама і тримісячна дитина) – в Тернопільській міській дитячій лікарні.
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