Відповідно до карантинних вимог та згідно з рішенням оперативного штабу у Тернополі призупиняється робота будь-яких закладів у сфері торгівлі та обслуговування.

Інспекторами муніципальної інспекції 21 березня 2020 року виявлено та задокументовано 3 факти порушення карантинного режиму у сфері торгівлі та сфері обслуговування.

Серед яких діяльність магазину з продажу квітів, магазину з продажу будівельних матеріалів та автомийки. Спільною мобільною групою, у яку входять муніципальні інспектори та поліцейські, на порушників оформлено адміністративні протоколи за ст.44 прим.3 КУпАП.

Нагадуємо, за порушення карантинних вимог особи несуть як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.