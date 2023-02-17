Кошти на прийом українських делегацій та розвиток туризму в місті виділили на черговому засіданні виконавчого комітету.

Для відзначення святкових подій та забезпечення належного рівня перебування українських делегацій з бюджету виділили 185 тисяч гривень. Із них 40 тисяч заплановані для оплати послуг щодо проживання делегацій і 45 тисяч – для оплати послуг з харчування делегацій. Ще 100 тисяч передбачено для придбання подарункової продукції.

Комунальному підприємству «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» надали фінансову підтримку у розмірі 200 тисяч гривень. Ці кошти, як пояснив начальник управління стратегічного розвитку міста Юрій Дейнека, витратять на оплату праці персоналу Центру. Вони передбачені у бюджеті в межах цільового фонду на Програму розвитку міжнародного співробітництва і туризму Тернопільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.