Кошти на закупівлю дезінфекційних засобів та засобів індивідуального захисту для одного із комунальних підприємств, а також для підприємств, які утримують житловий фонд, виділили у міській раді. Відповідні рішення прийняли на засіданнях виконавчого комітету.

З метою виконання заходів із недопущення поширення короновірусу, управлінню транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради дозволили перерахувати КП «Тернопільелектротранс» сто шістдесят тисяч гривень. Підприємство має використати ці кошти на проведення дезінфекції транспорту та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників, які проводять дезінфекцію.

Також надали фінансову підтримку у сумі триста тисяч гривень об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, управителям та надавачам житлово-комунальних послуг на придбання дезінфікуючих засобів, медичних масок тощо.

– Виділяємо кошти обслуговуючим підприємствам для закупівлі дезінфікуючих засобів для обробки під’їздів на виконання рішення штабу, – зазначив Владислав Стемковський, заступник міського голови. – йдеться про дезінфекцію ліфтів, панелей ліфтів, сходових кліток на кожному поверсі, перил. Закуплені засоби захисту для працівників, тому що дезінфікуючий препарат може викликати алергію у людини яка з ним працює, це захисні окуляри, маски, респіратори. Фактично це все підприємства самостійно вже закупили і дезінфекція під’їздів, відбувається. Але якщо не купимо на запас необхідних засобів, то через пару днів не зможемо вже їх придбати, тому виділяємо кошти, щоб можна було зробити резерв.

Міський голова Сергій Надал додав, що рішенням 48-ої сесії всіх балансоутримувачів, керівників ЖЕКів, інших суб’єктів, які утримують житловий фонд з 18 березня зобов’язали забезпечити щоденну обробку ліфтів, ліфтових кабін, місць загального користування спеціальним дезрозчином.

Усього фінансову підтримку отримали 15 підприємств на суму від п’яти до сорока чотирьох тисяч гривень.

Ольга Трач