У Тернополі виділять кошти на ремонт укриттів у школах і придбання квадрокоптера

6 липня на засіданні виконавчого комітету внесено зміни до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2022 рік.

Як пояснює міський голова Сергій Надал, рішенням спрямовано понад 24,5 млн грн на проведення ремонту укриттів закладів освіти (садків та шкіл) та на ремонт аварійної підпірної стіни школи №2.

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Окрім того, спрямовано 500 тис. грн на придбання та пошиття військової польової форми (200 комплектів планується придбати та 200 – пошити силами працівників КП «Тернопільелектротранс»), а також спрямовано 120 тис. грн на придбання квадрокоптера для передачі військовій частині А7100.

Також:

управлінню транспортних мереж та зв’язку спрямовано кошти на придбання двох тролейбусів б/к Skoda 24TrCitelis з розмитненням та доставкою у м.Тернопіль в сумі 1,8 млн грн;

управлінню розвитку спорту та фізичної культури спрямовано додатково 1,2 млн грн на поточний ремонт та утримання універсальних спортивних майданчиків міста та ще 200 тис. грн – на ремонт-облаштування укриттів в ДЮСШ;

управлінню освіти і науки спрямовано 3,2 млн грн на виплату стипендії учням закладів професійно –технічної освіти за період липень – серпень 2022 року;

управлінню культури і мистецтв спрямовано 2,5 млн грн на капітальний ремонт–усунення аварійності підпірної стіни ПК «Березіль» та понад 100 тис. грн – на реставраційний ремонт опалювальної системи приміщень Тернопільської музичної школи №1 ім.В.Барвінського.

управлінню ЖКГ, благоустрою та екології спрямовано понад 53,8 млн грн на обслуговування житлового фонду, організацію благоустрою тощо.

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