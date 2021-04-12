У Тернополі виділять додаткові кошти на лікування хворих на COVID-19

У тернопільських лікарнях, де розгорнули додаткові місця для хворих на COVID-19, закуплять обладнання на півтора мільйона гривень. Рішення про додаткове фінансування прийняв виконавчий комітет.

Зміни до бюджету Тернопільської громади затвердили на засіданні виконкому. Дохідна частина збільшилася завдяки субвенції Байковецької сільської ради. Відтак було проведено перерозподіл коштів.

“Виконавчий комітет прийняв рішення про додаткове фінансування у розмірі півтора мільйона гривень для придбання моніторів спостереження і кисневих концентраторів. В якомога швидші терміни потрібно закупити і роздати це обладнання по тих лікувальних закладах, де створюються додаткові ліжкомісця”, – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Наразі у лікарнях Тернополя для хворих на COVID-19 розгорнуто понад 460 ліжок. Додаткові місця виділили у лікарні швидкої допомоги, яка знову стала госпіталем для хворих на COVID-19, а також у лікарні №2.