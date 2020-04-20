Зміни до бюджету Тернопільської громади внесли на черговому засіданні виконавчого комітету. Відповідно до прийнятого рішення доходи загального фонду за рахунок субвенції збільшили на п’ять мільйонів сімдесят вісім тисяч гривень.

– Ці кошти будуть направлені на галузь охорони здоров’я, – розповів Іван Хімейчук, заступник міського голови, керуючий справами. – На придбання інсуліну піде чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі гривень та на підтримку вторинної ланки медицини – дев’ятсот дев’яносто тисяч гривень. Також цим рішенням ми зменшуємо видатки загального фонду по відділу охорони здоров’я і медичного забезпечення на суму мільйон сто тридцять тисяч гривень та передаємо ці кошти до бюджету розвитку лікарні швидкої допомоги на придбання необхідного обладнання. Також збільшуємо доходи та видатки спеціального фонду бюджету громади за рахунок субвенції на триста шістдесят вісім гривень. Вони будуть направлені на підтримку осіб з особливими потребами для установ середньої освіти.

Ольга Трач