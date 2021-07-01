Перерахунок безпритульних собак організовують у Тернополі. Відбудеться це за ініціативи благодійного фонду «Вірні друзі». Охочих допомогти у цій справі запрошують стати волонтерами.

Перерахунок безпритульних собак запланований на 8-10 липня, – повідомила зоозахисниця Людмила Чеховська. Рахуватимуть тварин за методикою міжнародної організації World Animal Protection на базі програмного забезпечення від команди Animal ID.

«Ми з громадською організацією “Вірне Серце”, благодійним фондом «Вірні друзі» продовжуємо важливу для мешканців всього міста традицію власними силами і запрошуємо жителів міста долучитись до незалежного волонтерського підрахунку безпритульних собак. Підрахунок відбуватиметься 8, 9 та 10 липня. Для підрахунку знадобляться активні та небайдужі мешканці зі смартфонами на базі IOS чи Android, які зможуть виділити 2 години ранкового часу з 7:00 до 9:00 8, 9 чи 10 липня (на вибір) для проходження обраного сектору. Отримані результати дозволять порівняти кількість, стан вуличних собак та показник стерилізації по відношенню до показників минулих років».

Додамо, у Тернополі перерахунок безпритульних собак проводять втретє. Торік показник стерилізації сягав 37.7%, у 2019 – 21.5%.