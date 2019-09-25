Сорок перший рекорд Тернополя встановили на дев’ятому фестивалі міських бібліотек, який розпочався 25 вересня.

Після урочистого відкриття фестивалю в Українському домі «Перемога», у фойє закладу зафіксували черговий рекорд Тернополя «Найбільша колекція артбуків, виготовлених бібліотеками КУ «Тернопільська міська ЦБС».

Усі мистецькі книги, виготовлені працівниками тернопільських міських бібліотек упродовж дев’яти років, виставили для огляду на першому поверсі Українського дому. А це – 69 різноманітних виробів. Присвячені вони в основному відомим людям краю та держави – поетам, письменникам, художникам, які творили раніше, і які творять сьогодні. Наприклад, є серія артбуків про Івана Франка, Андрея Шептицького, Йосифа Сліпого, Богдана Лепкого, Тараса Шевченка. А в день відкриття фестивалю присутнім презентували нову серію артбуків – «Тернопіль- місто кінофестів». Вони розповідають про кінофоруми, які відбулися в місті, про фільми, які знімали в останні роки на Тернопільщині, про українських акторів Степана Шагайду та Ярослава Геляса, про нашого сучасника письменника і сценариста Андрія Кокотюху, про актора Віктора Андрієнка та про родину Іллєнків.

Представлені роботи цікаво не тільки читати, а й просто розглядати. Виконані вони з різних матеріалів і різними техніками. Є книги вишиті, намальовані, виготовлені з дерева, паперу, тканини. Зроблені у формі звичайних книг, альбомів, перекидних календарів, або ж у формі колиски, бандури, гітари, старої фотокамери, друкарської машинки і Тернопільського замку.

Оглянути колекцію артбуків у «Перемозі» можна буде ще 26 вересня. Цього ж дня об 11.30 в Українському домі запланована фіксація рекорду України «Найбільша колекція артбуків, виготовлених бібліотеками КУ «Тернопільська міська ЦБС».

Ольга Трач

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