У Тернополі встановлюють найбільшу в Україні шопку

05/01/2019 Розмір тексту:

У Тернополі завершують встановлювати найбільшу в Україні шопку. Майструють її у храмі Святого Петра. Висота шопки – 25 метрів, ширина 40 м. Вершина шопки сягає купола церкви. Відкриття цієї оригінальної гігантської експозиції заплановане на передріздвяний вечір.

У Різдвяному вертепі у храмі Святого Петра відтворено Ісуса в яслах, біблійних персонажів і тварин. Цього року експозицію доповнили новими персонажами. Завершити монтаж обіцяють до Різдва 7-го січня.

Спорудження гігантської шопки у храмі Святого Петра стало традицією, – каже отець Пантелеймон. Проте кожного року її вдосконалюють.

«Стараємося щороку оновлювати шопку і новими персонажами, і новою декорацією. Робимо це для того, щоб кожен, хто зайде до храму захоплювався Різдвяною історією. Знаємо, що багато людей вже чекає, коли шопка нарешті буде повністю змонтованою. Ще залишилося буквально кілька днів, і шопка буде відкритою, будемо приймати гостей. Щороку до нас приїжджають гості з інших областей. Цього року теж готуємося приймати туристів, людей з різних регіонів».

До слова, діятиме гігантська шопка у Тернополі до 15-го лютого.

Софія Романська