У Тернополі встановлено два нових рекорди

05/12/2018 Розмір тексту:

Два нових рекорди встановлено вчора у Тернополі. Рекордсменами стали жителі Гусятинського району Василь Шевчук і Андрій Балабух.

Василь Шевчук без верхнього одягу: у шортах та кросівках подолав 9 кілометрів навколо Тернопільського ставу. Андрій Балабух за 22 секунди розірвав три колоди гральних карт, встановивши черговий рекорд Тернополя.

«Сьогоднішній день у Тернополі відзначився встановленням двох рекордів: «Найшвидше подолання дистанції довкола Тернопільського ставу без верхнього одягу» та «Сильні руки». Василь Шевчук з Хоросткова, встановлював рекорд з бігу, він босоніж подолав дистанцію 9 км за 1 годину 14 хвилин 56 секунд. 37-річний Андрій Балабух за 22 секунди розірвав одночасно три колоди гральних карт (108 карт). Відтак Андрій встановив рекорд міста «Найшвидше розривання колоди карт руками в історії Тернополя», – повідомив заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра.

Донині Книга рекордів Тернополя вже назбирала 34 досягнення.

Софія Романська

Фото Олени Мудрої