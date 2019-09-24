Повідомлення про зникнення 4-річного мешканця Тернополя надійшло 24 вересня, близько 15 години до Тернопільського відділу поліції.

З проханням розшукати сина до правоохоронців звернувся батько малолітнього.

Поліцейським знадобилося декілька годин, аби знайти маленького тернополянина.

Допоки схвильовані батьки й родичі не знаходили собі місця, хлопчик гуляв в торговельному закладі в районі центрального автовокзалу. Туди малолітній добрався пішки зі Східного масиву.

Хлопчика впізнав один із відвідувачів ТРЦ та одразу повідомив на лінію «102».

З дитиною та батьками працівники ювенальної поліції проводять профілактичні бесіди, повідомляють у поліції.

Детальніше – в сюжеті Тернопіль 1.