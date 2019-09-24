Повідомлення про зникнення 4-річного мешканця Тернополя надійшло 24 вересня, близько 15 години до Тернопільського відділу поліції.

З проханням розшукати сина до правоохоронців звернувся батько малолітнього.  

Поліцейським знадобилося декілька годин, аби знайти маленького тернополянина.

Допоки схвильовані батьки й родичі не знаходили собі місця, хлопчик гуляв в торговельному закладі в районі центрального автовокзалу. Туди малолітній добрався пішки зі Східного масиву. 

Хлопчика впізнав один із відвідувачів ТРЦ та одразу повідомив на лінію «102». 

З дитиною та батьками працівники ювенальної поліції проводять профілактичні бесіди, повідомляють у поліції.

Детальніше – в сюжеті Тернопіль 1.

4-річний хлопчик, якого шукали всім Тернополем, знайшовся

4-річний хлопчик, якого шукали всім Тернополем, знайшовсяХлопчика знайшли. 4-річний Сашко, якого ще дві години тому шукали усім містом, знайшовся. Дитина була у супермаркеті "Новус" на вулиці Живова. Нагадаємо, про те, що хлопчик загубився на масиві "Східний", стало відомо сьогодні близько 15.30. На щастя, за дві години дитину знайшли. Як Сашко дістався до супермаркету, наразі з’ясовують. ❗️ Хочете повідомити нам свою новину або розповісти про цікаву подію? Телефонуйте в редакцію Т1 Новини! ☎️ 098-362-57-36 або 40-00-50

Опубліковано Т1 Новини Вівторок, 24 вересня 2019 р.