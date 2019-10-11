Всі будинки, які підключені до мереж центрального теплопостачання у Тернополі, облаштують індивідуальними тепловими пунктами.

Роботи обіцяють завершити до кінця наступного року. Це дозволить мешканцям економити тепло та регулювати його постачання залежно від погоди.

Наразі у Тернополі індивідуальні теплові пункти встановлені у 138-ми будинках, – повідомив головний інженер КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Віталій Грубенюк. А загалом до кінця наступного року відповідні технічні засоби планують облаштувати у 720 багатоповерхівках. «Нині у Тернополі у 138 будинках встановлені індивідуальні теплові пункти. Вони облаштовані автоматикою, 13 з них керується зовнішньо дистанційно, тому ними можна у будь-яких умовах з комп’ютера керувати. Цими ІТП буде обладнано всі 720 будинків, які підключені до мереж централізованого опалення. Ці роботи ми плануємо завершити до жовтня 2020 року. Це дасть можливість регулювати теплопостачання залежно від температурних показників. Відтак мешканці будинків зможуть економити під час опалювального періоду».

Додамо, наразі у Тернополі постачають у тепло до лікарень і дитячих садків. У житловому секторі опалення розпочнуть, коли середньодобова температура повітря знизиться до 8 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, такі погодні умови ймовірні наприкінці жовтня.

Софія Романська