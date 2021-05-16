З нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій біля Тернопільського історико-меморіального музею політичних в’язнів відбулися урочистості. Жителі краю вшанували постраждалих від масових політичних репресій.

Раніше у приміщенні історико-меморіального музею політичних в’язнів був слідчий ізолятор КДБ. У камерах допитували і катували українських патріотів. Як зазначив науковий співробітник музею Ігор Олещук, багато героїв, які пройшли радянську систему, втратили здоров’я, рідних, але не відмовилися від ідеї української державності.

“Багатьом із них довелося жити під постійним осудом, проте вони вистояли у своїх переконаннях і пронесли їх крізь життя. Попри те, що пройшло багато часу, біль не стихає. Вони були готові віддати життя за те, щоб Україна була незалежною. І сьогодні далі триває ця боротьба проти російського агресора. Щоб подолати, ми маємо об’єднатися і стояти до кінця за державу, незалежність, волю”.

День пам’яті жертв політичних репресій щороку в Україні вшановують у третю неділю травня. Традиційно, у цей день покладають квіти до пам’ятних знаків та відбуваються жалобні віче і церемонії.