Жертв депортації вшанували у Тернополі. Біля монумента депортованим у 1944 – 1951 роках зібралися члени їхніх родин, представники громадськості та влади. Священники відслужили панахиду, а присутні поклали квіти.

За інформацією Українського інституту національної пам’яті, 700 тисяч українців у 1944-1951 роках примусово виселили з їхніх домівок під час «взаємного обміну населенням» між Польщею та УРСР. Примусово виселяли представників Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Любачівщини, Південного Підляшшя, Західної Бойківщини. Продовженням депортації стала операція «Вісла», – каже голова товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович.

«Це одна з найжорстокіших серед багатьох репресивних акцій польського прорадянського режиму щодо українців. Загалом жертвами депортації стало понад півмільйона українців. Людей позбавляли майна, порушували їхні права та забороняли повертатись на рідну землю. Масове переселення 1944-1951 років призвело до руйнування історичної та культурної спадщини. Це надзвичайно важкі роки для тисячів українців».

Додамо, у 2018 році Верховна Рада України встановила другу неділю вересня офіційним Днем пам’яті про насильницькі депортації в 1944-1951 роках.