З нагоди відзначення 28 річниці Збройних Сил України у Тернополі вшанували пам’ять полеглих українських бійців.

До підніжжя стели загиблих воїнів представники громадськості поклали квіти, а священнослужителі відправили панахиду.

Люди зібралися у тернопільському парку імені Тараса Шевченка. Там відбулися урочистості з вшанування пам’яті українських захисників.

Тернопільщина у російсько-українській війні втратила 105 бійців. Імена загиблих воїнів викарбувані на селі у парку Шевченка.

«Ми сьогодні вшановуємо пам’ять тих, хто поклав своє життя, обороняючи від ворога незалежність і територіальну цілісність нашої країни. Більше ста воїнів віддали своє життя за наше майбутнє у незалежній країні. Наш обов’язок – пам’ятати і шанувати пам’ять про них», – зазначив т.в.о. обласного військового комісара Олександр Скумбрій.

Вшанувати загиблих українських бійців прийшли представники обласної і міської рад, рідні українських героїв, військові, ветерани, волонтери, представники громадських організацій.

Софія Романська