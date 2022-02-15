У Тернополі вшанували загиблих в Афганістані

У Тернополі вшанували українців, які загинули під час війни в Афганістані.

Згадати хвилиною мовчання та покласти квіти до пам’ятника «Воїнам Афганцям» прийшли військові, представники громадських організацій та небайдужі тернополяни.

У бойових діях в Афганістані брало участь 2800 жителів Тернопільщини, понад півсотні з них з війни не повернулося, – повідомив заступник голови обласної спілки ветеранів Афганістану Василь Когут. Сьогодні понад двісті воїнів прийшли вшанувати пам’ять загиблих.

«58 жителів Тернопільщини загинули на війні, 2 – зникли безвісти. Деякі повернулися додому із важким пораненнями. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав відзначаємо щорічно 15 лютого відповідно до указу президента з 2004 року. Понад 2 800 жителів Тернопільської області воювали в Афганістані».

Тернополяни у молитві вшанували пам’ять тих, кому не судилось повернутися додому, а також поклали квіти до підніжжя монументу полеглим.