Тернополяни вшановують загиблих українських героїв у бою під Дебальцевим. Сьогодні минуло п’ять років від цього кривавого протистояння. На мітинг-реквієм біля монументу військовослужбовцями прийшли сотні жителів міста.

18 лютого 2015 року українські війська вийшли з Дебальцева після тривалого протистояння ворогу, – розповідає прес-офіцер артилеристів Юрій Кульпа. Вони стояли до останнього крізь обстріли та втрати.

«Відхід українських підрозділів, які утримували так званий Дебальцевський виступ, розпочався в ніч із 17-го на 18 лютого. У результаті операції плацдарм залишили близько двох з половиною тисяч українських силовиків. Це вперше проводилась операція, коли така значна кількість військ виводилась з одного району».

Вшанувати загиблих бійців прийшли їхні рідні, учасники російсько-української війни, представники влади та духовенство. Усі присутні вшанували героїв Дебальцевських подій молитвою і хвилиною мовчання.

Софія Романська