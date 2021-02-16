В Україні відзначили День учасників бойових дій на територіях інших держав і 32-у річницю виведення радянських військ з Афганістану.

З цієї нагоди у Тернополі біля монументу воїнам-афганцям у парку «Національного відродження» відбувся мітинг-реквієм.

Священнослужителі відслужили панахиду. Представники влади міста, громадських організацій та небайдужі тернополяни вшанували хвилиною мовчання всіх, хто загинув в Афганській війні. Також до урочистостей долучилися бійці 44-ої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Під час ранкового шикування на стройовому плацу воїнів-афганців, що проходять службу у військовій частині, привітав командир бригади, полковник Роман Дудченко. Він подякував за сумлінну службу у ті нелегкі часи за тисячі кілометрів від рідної землі в гарячому Афганістані, а також і сьогодні, в лавах українського війська, в строю 44 артилерійської бригади. По завершенню урочин особовий склад бригади пройшов урочистим маршем, віддаючи військове вітання воїнам-афганцям.