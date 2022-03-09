Через загрозу воєнного нападу російських військ, у Тернополі цьогоріч не проводять масових заходів вшанування пам’яті Кобзаря.

Проте кожен охочий може згадати його величне слово та покласти квіти до пам’ятника впродовж Шевченківських днів 9 і 10 березня, повідомляє ІНТБ.

Як відзначив міський голова Тернополя Сергій Надал, слова Пророка залишаються актуальними і донині. Ще тоді Кобзар попереджав нас про зазіхання Кобзаря, про бажання руского царька захопити українську землю, про бажання винищити український народ. Мер закликав тернополян читати слова Шевченка про боротьбу і спільно протидіяти ворогу до перемоги України.