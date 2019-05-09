Героїв, які віддали своє життя за волю і незалежність України, вшанували на Тернопільщині. Пам’ятні панахиди відправили біля могил Січових Стрільців, жертв другої світової війни та полеглих у зоні бойових дій на Східній Україні.

Жителі краю долучилися до пам’ятної ходи від монумента Степану Бандері до Микулинецького кладовища, і далі до пам’ятника Героям Небесної Сотні. На Микулинецькому кладовищі відбувся молебень, взяли участь у якому військовослужбовці, рідні загиблих, представники влади та громадськості. Вони вшанували загиблих у часи другої світової та російсько-української війни.

На Микулинецькому кладовищі поховано близько двадцяти учасників бойових дій у зоні АТО, – розповів голова Тернопільського міського осередку ГО «Всеукраїнський союз ветеранів АТО» Дмитро Гайтко. «Це були справжні мужні воїни, українські захисники, які боролися до кінця за те, щоб ми мали свою країну і жили в мирі. Наш обов’язок – пам’ятати і шанувати».

Також тут поховано більше тисячі жертв репресій, яких замордували НКВДисти 1939 – 1941 роках, – відзначив в’язень сталінських таборів Ігор Олещук. За його словами, тільки із Західної України радянська влада знищила до п’ятдесяти тисяч молодих громадських активістів.

«За двадцять місяців перебування Радянської влади було арештовано понад шістдесят тисяч наших людей, з них близько 50 тисяч було вивезено в табори, закатовано і розстріляно. Радянська влада масово арештовувала представників українських молодіжних організацій та вивозила на Сибір».

Жителів краю закликали пам’ятати криваві сторінки української історії та віддавати шану героям, щоб страшні події не довелося пережити знову.

Софія Романська