23 лютого у День Героїв України в Тернополі вшанували пам’ять полеглих у боротьбі за свободу та незалежність України та провели поминальну молитву біля меморіалу «На пошану захисників України, полеглих в українсько-російській війні».

Спільно з родинами Героїв Небесної Сотні, сім’ями та побратимами військовослужбовців-учасників російсько-української війни, представниками духовенства і громадськості участь в пам’ятному молебні, у покладанні квітів до могил захисників на Микулинецькому кладовищі, меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України» і пам’ятника Степанові Бандері взяв участь й міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Сьогодні вся Україна віддає шану Героям України всіх часів. Героям, які поклали життя за незалежність та свободу України. Героям, які захищали святу українську землю від ворогів. Українські герої – це прості українці, які у складі Збройних сил України, територіальної оборони, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ та добробатів знищують московську нечисть. Це Герої Азовсталі, Рубіжного, Попасної, Ізюму. Це Герої Сєвєродонецька та Лиману, – наголосив Сергій Надал. – Українські герої – прості українці, які стали волонтерами і цілодобово працюють задля допомоги українській армії та жертвам московської орди.Українські герої – це прості українці, які продовжують працювати в українських містах та селах, щоб працювала економіка, щоб наповнювалися бюджети, щоб Україна мала за що фінансувати армію. Я з упевненістю можу сказати, що Українці – це нація Героїв. Це довели Герої минулого, це зараз доводять Герої сучасності».



