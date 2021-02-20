В суботу у Тернополі згадували ті героїчні та трагічні події семирічної давності та вшановували синів і дочок України, що віддали життя за свободу та незалежність своєї Батьківщини.

На площі Героїв Євромайдану, зібрались представники влади, священнослужителі, родичі загиблих, волонтери, бійці та ветерани АТО/ООС, представники громадських організацій, жителі міста. Усіх їх об’єднала спільна молитва за українськими патріотами. Схиливши голови у скорботі, хвилиною мовчання присутні вшанували їх світлу пам’ять та поклали квіти до пам’ятника Героям Небесної сотні.

Під час Революції Гідності загинули 105 людей, таку кількість 11 квітня 2014 року назвав тодішній міністр охорони здоров`я Олег Мусій, який був керівником медичної служби Майдану. Загиблих учасників революції Гідності назвали “Небесна сотня”. Серед Героїв цієї сотні 7 жителів Тернопільщини: Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назар Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян і Василь Аксенин. Усім їм посмертно присвоєно звання Героя України.

Нагадаємо, що 20 лютого в Україні, відповідно до Указу Президента від 11 лютого 2015 року № 69/2015 «Про вшанування Подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» відзначається День Героїв Небесної Сотні.